Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2024, 23:58
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Твердотельные аккумуляторы стали полностью пригодны для вторичной переработки

Экологи одобрят
Как сообщается в журнале ACS Energy Letters, американские ученые разработали твердотельную батарею, которая может быть полностью переработана, что стало прорывом в области экологичных аккумуляторных технологий, пишет Лента.ру.
Твердотельные аккумуляторы стали полностью пригодны для вторичной переработки
© Ferra

Эта инновация решает проблему утилизации перезаряжаемых литиевых батарей, которые считаются более безопасной альтернативой традиционным литий-ионным батареям.

Ранее сложная структура твердотельных батарей затрудняла эффективное разделение и переработку их компонентов. Однако теперь исследователи разработали метод разделения материалов батареи, включая электрод и полимерный слой электролита, которые обычно образуют неперерабатываемую "черную массу" во время использования.

В исследовании описывается, как инженеры объединили восстановленные электроды с восстановленными композитными порошками твердого электролита, чтобы создать новый композитный материал. Этот прорыв позволил им собрать полностью перерабатываемую батарею из этих восстановленных компонентов.