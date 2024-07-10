Твердотельные аккумуляторы стали полностью пригодны для вторичной переработки

Эта инновация решает проблему утилизации перезаряжаемых литиевых батарей, которые считаются более безопасной альтернативой традиционным литий-ионным батареям.

Ранее сложная структура твердотельных батарей затрудняла эффективное разделение и переработку их компонентов. Однако теперь исследователи разработали метод разделения материалов батареи, включая электрод и полимерный слой электролита, которые обычно образуют неперерабатываемую "черную массу" во время использования.

В исследовании описывается, как инженеры объединили восстановленные электроды с восстановленными композитными порошками твердого электролита, чтобы создать новый композитный материал. Этот прорыв позволил им собрать полностью перерабатываемую батарею из этих восстановленных компонентов.