Наука и технологии
Опубликовано 16 августа 2025, 21:44
1 мин.

Творог или креветки: Роскосмос рассказал о рационе на МКС

Что бы выбрали вы?
Российское космическое меню в основном состоит из консервов и сублимированных продуктов, пишет Роскосмос. Сублимация сохраняет витамины, микроэлементы, вкус и запах. Космонавты добавляют в вакуумные пакеты горячую или холодную воду, чтобы вернуть еде привычную форму. Подробнее — в тексте.
Рацион на борту рассчитан на 16 дней и включает около 200 наименований продуктов и напитков. Каждый день сбалансирован по белкам, жирам, углеводам и витаминам.

Свежие продукты доставляют грузовые корабли. Иногда на станцию привозят фрукты — апельсины, яблоки, лимоны, грейпфруты, а также лук и чеснок, но чеснок разрешают только если вся команда согласна.

На МКС работают космонавты из разных стран, и они пробуют разнообразные блюда. Например, американские сублимированные креветки. Астрономы особенно любят творог, но кисель им не нравится, — рассказывает Анна Кикина.

Каждому космонавту предоставляют дополнительные наборы с любимой едой, выбранной после дегустации. Так, недавно Анна Кикина и Пётр Дубров тестировали меню для будущего полёта.

