Творог или креветки: Роскосмос рассказал о рационе на МКС

Рацион на борту рассчитан на 16 дней и включает около 200 наименований продуктов и напитков. Каждый день сбалансирован по белкам, жирам, углеводам и витаминам.

Свежие продукты доставляют грузовые корабли. Иногда на станцию привозят фрукты — апельсины, яблоки, лимоны, грейпфруты, а также лук и чеснок, но чеснок разрешают только если вся команда согласна.

На МКС работают космонавты из разных стран, и они пробуют разнообразные блюда. Например, американские сублимированные креветки. Астрономы особенно любят творог, но кисель им не нравится, — рассказывает Анна Кикина.

Каждому космонавту предоставляют дополнительные наборы с любимой едой, выбранной после дегустации. Так, недавно Анна Кикина и Пётр Дубров тестировали меню для будущего полёта.