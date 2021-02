Twitch заглушил песню Metallica на концерте группы из-за своих же требований об авторских правах

Администрация Twitch заглушила песню For Whom The Bell Tolls во время выступления Metallica и включила вместо неё «восьмибитную» мелодию. Это случилось на официальном канале Twitch Gaming.

Как рассказал один из журналистов, он видел, что сотни стримеров на Twitch, которые транслировали BlizzCon, начали «лихорадочно нажимать кнопку отключения звука, чтобы их не забанили за две секунды песни».

Напомним, в 2020 году Twitch без объяснения удалил тысячи роликов, защищённых авторским правом.

Стоит отметить, что группа Metallica известна своей нетерпимостью к нелегальному распространению её музыки. В 2000 году Metallica подала в суд на сервис Napster, который публиковал песни группы. Его обвинили в нарушении авторских прав и рэкете.