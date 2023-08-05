Twitter Илон Маск задержал обещанные выплаты пользователям

Маск представил программу разделения доходов в феврале, первая серия выплат была отправлена недавно.

Однако это уже не первый случай, когда возникают проблемы с выплатами после того, как Маск возглавил Twitter. Арендодатели и бывшие сотрудники жаловались на неоплаченные счета и выходные пособия. Против компании были поданы иски на общую сумму 14 млн долларов.

Маск признал финансовые проблемы компании, сославшись на падение доходов от рекламы и большую долговую нагрузку. Несмотря на проблемы, есть надежда, что платежи будут произведены в скором времени.