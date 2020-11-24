Наука и технологии
Сегодня 18:42
Twitter начал удерживать пользователей от лайков «спорных» сообщений
Связанных с выборами и COVID
Twitter объявил о внедрении новой функции: соцсеть будет удерживать пользователей от того, чтобы они лайкали «спорные» сообщения. Например, сообщения о том, что голосование по почте может сопровождаться проблемами. Как можно догадаться, нововведение появилось на фоне недавних выборов президента США.
Команда Twitter отметила, что очень важно объяснять пользователям, почему их могут ввести в заблуждение те или иные твиты, связанные с коронавирусом, выборами и манипуляциями СМИ. Соцсеть расширила функциональность, и теперь пользователи будут получать предупреждение, если хотят лайкнуть твит, содержащий вводящую в заблуждение информацию.
В качестве примера Twitter привёл твит, в котором написано, что голоса, отправленные по почте, может быть тяжело подсчитать и отследить, а значит это может привести к искажению результатов. При попытке лайкнуть это сообщение, Twitter напишет, что это спорные сведения, и укажет, что хочет быть пространством с достоверной информацией.