Twitter начал удерживать пользователей от лайков «спорных» сообщений

Команда Twitter отметила, что очень важно объяснять пользователям, почему их могут ввести в заблуждение те или иные твиты, связанные с коронавирусом, выборами и манипуляциями СМИ. Соцсеть расширила функциональность, и теперь пользователи будут получать предупреждение, если хотят лайкнуть твит, содержащий вводящую в заблуждение информацию.

В качестве примера Twitter привёл твит, в котором написано, что голоса, отправленные по почте, может быть тяжело подсчитать и отследить, а значит это может привести к искажению результатов. При попытке лайкнуть это сообщение, Twitter напишет, что это спорные сведения, и укажет, что хочет быть пространством с достоверной информацией.