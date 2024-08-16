Twitter обязали выплатить $600 тыс уволенному сотруднику. Он не нажал «да» в письме

Решение было вынесено после того, как Гэри Руни, проработавший в Twitter девять лет, отказался подчиниться ультиматуму, отправленному по электронной почте Илоном Маском в ноябре 2022 года.

Маск, получив контроль над Twitter, разослал всем сотрудникам электронное письмо, в котором потребовал, чтобы они согласились работать в «чрезвычайно жесткой» среде с долгими часами и высокой интенсивностью. Сотрудникам давалось 24 часа, чтобы нажать «да» и остаться в компании, или же им грозило увольнение с трехмесячным выходным пособием. Руни предпочел не переходить по ссылке.

Ирландская комиссия по трудовым отношениям (WRC) пришла к выводу, что 24-часовой срок был неразумным и что отказ Руни нажать «да» не является увольнением. Сотрудник WRC Майкл Макнами постановил, что ультиматум Маска был несправедливым и не имел надлежащих оснований