Наука и технологии
12:11, 08 апреля 2023
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Twitter перестал скрывать связанные с Кремлем аккаунты

Это не могло произойти без ведома руководства соцсети

Социальная сеть Twitter сняла ограничения с аккаунтов российских государственных учреждений, которые были введены в прошлом году. Теперь пользователи могут видеть их в рекомендациях и в топе некоторых поисковых запросов.

Twitter перестал скрывать связанные с Кремлем аккаунты

Фото: Unsplash

Среди аккаунтов, которые перестали ограничиваться для аудитории Twitter, — Кремль, МИД РФ, посольство России в Великобритании и Минобороны РФ. Журналисты The Telegraph проверили это на своих устройствах и получили подтверждение от бывшего топ-менеджера Twitter, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, изменения в алгоритмах соцсети скорее всего означают, что руководство Twitter поменяло мнение. «Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании», — сказал он.

Twitter пока не давал официальных комментариев по этому поводу.

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