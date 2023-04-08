Twitter перестал скрывать связанные с Кремлем аккаунты

Среди аккаунтов, которые перестали ограничиваться для аудитории Twitter, — Кремль, МИД РФ, посольство России в Великобритании и Минобороны РФ. Журналисты The Telegraph проверили это на своих устройствах и получили подтверждение от бывшего топ-менеджера Twitter, который пожелал остаться анонимным.

По его словам, изменения в алгоритмах соцсети скорее всего означают, что руководство Twitter поменяло мнение. «Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании», — сказал он.

Twitter пока не давал официальных комментариев по этому поводу.