Twitter пошла навстречу властям Турции, чтобы её не заблокировали

Соцсети также должны назначить официального представителя в Турции, который будет отвечать на запросы властей об удалении контента в течение 48 часов. Если компании не будут подчиняться, они могут столкнуться с штрафами, запретами на рекламу и, в конечном итоге, с блокировкой.

В Twitter заявили, что остаются привержены защите данных людей в Турции. Власти страны уже, кстати, оштрафовали Twitter и другие соцсети за несоблюдение закона.

Правительство Турции утверждает, что данный закон необходим для защиты прав пользователей социальных сетей в стране и борьбы с преступной деятельностью в интернете. Но правозащитники считают, что данный закон вводит цензуру и угрожает свободе слова.

Напомним, Роскомнадзор недавно замедлил работу Twitter в России и требует от соцсети удаления запрещённого в стране контента.