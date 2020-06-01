Наука и технологии
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Twitter предложили «переехать» из США в случае давления Трампа
В Европу
Недавно между президентом США и известной соцсетью Twitter разгорелся конфликт. Сначала площадка поставила метки о недостоверной информации на твиты Трампа, потом глава государства заявил, что был бы не против закрыть соцсеть, а после этого Twitter скрыл очередной пост оппонента из ленты. Теперь министр по цифровым технологиям Франции Седрик О предложил Twitter «переехать» из США в случае давления Трампа.
Об этом он заявил в интервью Radio J. Седрик О сообщил, что если Twitter решит, что «условия в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с её ценностями» и если будет слишком много нестабильности, Европа, а особенно Франция примут компанию.
Министр также отметил, что предложение касается всех предпринимателей и исследователей из США. Европа и Франция открыты для них.