Twitter предложили «переехать» из США в случае давления Трампа

Об этом он заявил в интервью Radio J. Седрик О сообщил, что если Twitter решит, что «условия в США больше не позволяют компании развиваться в соответствии с её ценностями» и если будет слишком много нестабильности, Европа, а особенно Франция примут компанию.

Министр также отметил, что предложение касается всех предпринимателей и исследователей из США. Европа и Франция открыты для них.