Twitter продолжает увольнять сотрудников, несмотря на заявления гендиректора

Twitter продолжает увольнять сотрудников, несмотря на заявления гендиректораПараллельно с этим Маск дал распоряжение изменить таргетированную рекламу
Генеральный директор Twitter Илон Маск продолжает увольнять сотрудников. Хотя еще 21 ноября на встрече с работниками компании в штаб-квартире в Сан-Франциско он же сообщал, что после увольнения около 2/3 всех сотрудников, сокращения закончились.
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Так, на прошлой неделе были уволены десятки сотрудников Twitter из отделов продаж и инженерных отделов, согласно источникам The Verge в компании и самим пострадавшим.
Параллельно с увольнения Маск отдал внутреннее распоряжение – в течение недели изменить способ таргетирования рекламы в основной ленте Twitter. План Маска заключается в том, чтобы изменить таргетинг рекламы в Twitter и сделать ее похожей на поисковую рекламу Google, которая нацелена в основном на ключевые слова, которые ищут, а не на активность и данные профиля пользователя.