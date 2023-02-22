Twitter продолжает увольнять сотрудников, несмотря на заявления гендиректора

Так, на прошлой неделе были уволены десятки сотрудников Twitter из отделов продаж и инженерных отделов, согласно источникам The Verge в компании и самим пострадавшим.

Параллельно с увольнения Маск отдал внутреннее распоряжение – в течение недели изменить способ таргетирования рекламы в основной ленте Twitter. План Маска заключается в том, чтобы изменить таргетинг рекламы в Twitter и сделать ее похожей на поисковую рекламу Google, которая нацелена в основном на ключевые слова, которые ищут, а не на активность и данные профиля пользователя.