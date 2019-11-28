Twitter решил не удалять старые аккаунты из уважения к умершим людям

Ранее команда Twitter объяснила необходимость «зачистки» намерением предоставлять пользователям более точную и достоверную информацию. Однако компания позже получила много вопросов по поводу решения, на которые и ответила в своём аккаунте.

Во-первых, выяснилось, что удаление должно было затронуть только учётные записи жителей Евросоюза. Во-вторых, администрация Twitter признала, что не учла существование аккаунтов умерших людей. Потому компания решила не удалять неактивные учётки до тех пор, пока не придумает новый метод, который позволит почтить память покойных пользователей.