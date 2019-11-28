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Twitter решил не удалять старые аккаунты из уважения к умершим людям
Сначала придумает, как почтить их память
Недавно администрация Twitter предупредила об удалении аккаунтов, которые были неактивны более полугода. Теперь компания решила приостановить процесс до тех пор, пока не придумает инструмент для увековечения памяти умерших пользователей.
Ранее команда Twitter объяснила необходимость «зачистки» намерением предоставлять пользователям более точную и достоверную информацию. Однако компания позже получила много вопросов по поводу решения, на которые и ответила в своём аккаунте.
Во-первых, выяснилось, что удаление должно было затронуть только учётные записи жителей Евросоюза. Во-вторых, администрация Twitter признала, что не учла существование аккаунтов умерших людей. Потому компания решила не удалять неактивные учётки до тех пор, пока не придумает новый метод, который позволит почтить память покойных пользователей.