Наука и технологии
Сегодня 13:57
Twitter снова занялся цензурой сообщений Дональда Трампа
Скрыл его очередной твит из ленты
Противостояние соцсети Twitter и президента США продолжает набирать обороты. Сначала платформа поставила метку о недостоверности информации на твит Трампа о голосовании по почте. Затем глава Соединённых Штатов пообещал перейти к более жёсткому регулированию соцсетей, если они не перестанут «заглушать голоса консерваторов». А потом президент и вовсе заявил, что мог бы закрыть соцсеть Джека Дорси. Несмотря на всё это, Twitter снова занялся цензурой сообщений Дональда Трампа.
Платформа скрыла из ленты твит президента США, в котором он написал о введении войск в город Миннеаполис, охваченный протестами. Трамп сообщил, что рассказал губернатору штата Миннесота о поддержке армии. Также глава Соединённых Штатов отметил, что если «начнётся мародерство, начнётся и стрельба».
Twitter счёл, что сообщение Трампа нарушает правила площадки о героизации насилия. Твит сейчас доступен по прямой ссылке, но на него нельзя поставить лайк или сделать репост.