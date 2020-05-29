Twitter снова занялся цензурой сообщений Дональда Трампа

Платформа скрыла из ленты твит президента США, в котором он написал о введении войск в город Миннеаполис, охваченный протестами. Трамп сообщил, что рассказал губернатору штата Миннесота о поддержке армии. Также глава Соединённых Штатов отметил, что если «начнётся мародерство, начнётся и стрельба».

Twitter счёл, что сообщение Трампа нарушает правила площадки о героизации насилия. Твит сейчас доступен по прямой ссылке, но на него нельзя поставить лайк или сделать репост.