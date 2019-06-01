Twitter стал причиной снижения интеллекта у студентов

С 2016 по 2018 гг учёные наблюдали за успеваемостью почти 1500 студентов из 70 итальянских учебных заведений. Затем в качестве эксперимента исследователи предложили им изучить один из романов нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль», написанный в 1904 году. Половина студентов анализировала и обсуждала роман в классе, в традиционной манере, а другая половина — в твиттере с участием преподавателей.

После этого все студенты прошли тест на понимание сути произведения. Та группа, которая использовала для обсуждения Twitter, показала на 40% более плохие результаты.

Учёные пока не смогли объяснить причину такой разницы, и лишь поделились результатами эксперимента. Стоит отметить, что исследовательская статья пока ещё не прошла рецензирование.