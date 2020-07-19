Наука и технологии
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Twitter удалил очередную запись Дональда Трампа
На этот раз из-за нарушения авторских прав
Twitter удалил очередную запись действующего президента США Дональда Трампа. Он ретвитнул предвыборный ролик, в котором использовалась песня группы Linkin Park. Правообладатели пожаловались на это, а сама группа заявила, что не поддерживает Трампа и не желает позволять ему применять её музыку.
Предвыборный ролик разместил помощник президента Дэн Скавино. В видео использовалась песня In the End. В итоге твит пропал из ленты Трампа вечером 18 июля. Вместо него появилась пометка о том, что медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя. Оказалось, что жалобу подал лейбл Machine Shop Entertainment.
Linkin Park тем временем заявила, что «не поддерживает и не одобряет Трампа и не разрешает его организации использовать какую-либо их музыку».
Напомним, ранее Twitter уже блокировал доступ к некоторым твитам президента, в частности к посту о военной поддержке властей штата Миннесота.