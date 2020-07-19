Twitter удалил очередную запись Дональда Трампа

Предвыборный ролик разместил помощник президента Дэн Скавино. В видео использовалась песня In the End. В итоге твит пропал из ленты Трампа вечером 18 июля. Вместо него появилась пометка о том, что медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя. Оказалось, что жалобу подал лейбл Machine Shop Entertainment.

Linkin Park тем временем заявила, что «не поддерживает и не одобряет Трампа и не разрешает его организации использовать какую-либо их музыку».

Напомним, ранее Twitter уже блокировал доступ к некоторым твитам президента, в частности к посту о военной поддержке властей штата Миннесота.