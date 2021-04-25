Twitter удалил сообщения с критикой властей по запросу правительства Индии

Как пишет The Verge, правительство Индии приказало Twitter убрать 52 твита в пятницу. Соцсеть в итоге заблокировала сообщения аккаунтов действующего члена парламента Индии, двух режиссёров, актёра и министра штата Западная Бенгалия.

Представитель Twitter сообщил журналистам, что соцсеть может сделать определённые твиты недоступными для просмотра жителями Индии, если сообщения нарушают местное законодательство. Запрос властей компания называет законным.

The Verge уточняет, что Twitter не впервые поддаётся давлению со стороны правительства Индии. Ранее соцсеть блокировала по запросу аккаунты протестующих.