Twitter вернул обычный логотип — курс мемной криптовалюты сразу упал на 9,5%

Из-за смены цена Dogecoin опустилась более чем на 9,5%. На момент публикации новости токен торгуется по стоимости примерно $0,08.

Предполагалось, что Twitter поменял логотип на сиба-ину в качестве запоздалой первоапрельской шутки. Это не первый раз, когда Илон Маск давно влияет на курс мемной криптовалюты. Так, в феврале 2021 года из-за его твита с ракетой, которая устремляется к луне, и словом Doge токен подорожал почти на 50%.