14:06, 07 апреля 2023
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Twitter вернул обычный логотип — курс мемной криптовалюты сразу упал на 9,5%Ожидаемо
Меньше недели назад Twitter, который теперь принадлежит Илону Маску, поменял свой обычный логотип — синюю птичку — на изображение пса сиба-ину, символа криптовалюты Dogecoin. Из-за этого её курс резко вырос. Сегодня же соцсеть поменяла логотип обратно.
Фото: Unsplash
Из-за смены цена Dogecoin опустилась более чем на 9,5%. На момент публикации новости токен торгуется по стоимости примерно $0,08.
Предполагалось, что Twitter поменял логотип на сиба-ину в качестве запоздалой первоапрельской шутки. Это не первый раз, когда Илон Маск давно влияет на курс мемной криптовалюты. Так, в феврале 2021 года из-за его твита с ракетой, которая устремляется к луне, и словом Doge токен подорожал почти на 50%.