Twitter возобновил оплату контракта с Google Cloud: «катастрофа» отменяется«Мирись-мирись и больше не дерись»
После противостояния по поводу неоплаченных счетов, Twitter возобновил оплату своего контракта с Google Cloud, сообщает Bloomberg. Twitter отказывался платить Google за облачные услуги, которые должны были быть возобновлены 30 июня.
Это заставило Twitter спешно перевести свои сервисы с серверов Google, но, как сообщается, процесс шел с отставанием от графика, что грозило потенциальным отключением некоторых внутренних инструментов Twitter. Так, недавно назначенный генеральный директор Twitter Линда Яккарино помогла разрешить ситуацию и теперь ведет переговоры о более широком партнерстве с Google, которое может включать рекламу и использование платного API Twitter.
Контракт с Google Cloud, который обходится Twitter в 200-300 миллионов долларов в год, в прошлом стал целью для мер по сокращению расходов, сообщает издание.