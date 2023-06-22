Twitter возобновил оплату контракта с Google Cloud: «катастрофа» отменяется

Это заставило Twitter спешно перевести свои сервисы с серверов Google, но, как сообщается, процесс шел с отставанием от графика, что грозило потенциальным отключением некоторых внутренних инструментов Twitter. Так, недавно назначенный генеральный директор Twitter Линда Яккарино помогла разрешить ситуацию и теперь ведет переговоры о более широком партнерстве с Google, которое может включать рекламу и использование платного API Twitter.

Контракт с Google Cloud, который обходится Twitter в 200-300 миллионов долларов в год, в прошлом стал целью для мер по сокращению расходов, сообщает издание.