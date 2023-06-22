Наука и технологии
22:10, 22 июня 2023
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Twitter возобновил оплату контракта с Google Cloud: «катастрофа» отменяется

«Мирись-мирись и больше не дерись»

После противостояния по поводу неоплаченных счетов, Twitter возобновил оплату своего контракта с Google Cloud, сообщает Bloomberg. Twitter отказывался платить Google за облачные услуги, которые должны были быть возобновлены 30 июня.

Это заставило Twitter спешно перевести свои сервисы с серверов Google, но, как сообщается, процесс шел с отставанием от графика, что грозило потенциальным отключением некоторых внутренних инструментов Twitter. Так, недавно назначенный генеральный директор Twitter Линда Яккарино помогла разрешить ситуацию и теперь ведет переговоры о более широком партнерстве с Google, которое может включать рекламу и использование платного API Twitter.

Контракт с Google Cloud, который обходится Twitter в 200-300 миллионов долларов в год, в прошлом стал целью для мер по сокращению расходов, сообщает издание.

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