Twitter заблокировала тысячу российских аккаунтов с продвижением партии власти

Издание «Ведомости» сообщает, что в общей сложности блокировке подверглись 1152 российских аккаунта. Они были связаны с сайтом «Актуальная политика». В Twitter говорят, что данный ресурс занимается политической пропагандой в России.

В целом, причиной блокировки стало нарушение правил площадки, уже приведённое выше.

Помимо российских аккаунтов Twitter заблокировала 23 750 китайских и 7340 турецких. Или, по крайней мере, связанных с этими странами. Все заблокированные учётные записи, по информации Twitter, участвовали в связанных с властями трёх стран информационных операциях.