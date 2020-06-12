Наука и технологии
Сегодня 15:09
Twitter заблокировала тысячу российских аккаунтов с продвижением партии власти
Они нарушали правила площадки
Соцсеть Twitter заблокировала как минимум тысячу российских аккаунтов с продвижением партии власти «Единая Россия». Модераторы объяснили, что эти учётные записи «усиливали контент» ради политических целей.
Издание «Ведомости» сообщает, что в общей сложности блокировке подверглись 1152 российских аккаунта. Они были связаны с сайтом «Актуальная политика». В Twitter говорят, что данный ресурс занимается политической пропагандой в России.
В целом, причиной блокировки стало нарушение правил площадки, уже приведённое выше.
Помимо российских аккаунтов Twitter заблокировала 23 750 китайских и 7340 турецких. Или, по крайней мере, связанных с этими странами. Все заблокированные учётные записи, по информации Twitter, участвовали в связанных с властями трёх стран информационных операциях.