Twitter заплатит хакерам за поиск расизма в инструменте для обрезки изображений

Наука и технологии
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Twitter заплатит хакерам за поиск расизма в инструменте для обрезки изображенийРанее соцсеть обвинили в предвзятости алгоритма
В прошлом году пользователи обвинили Twitter в предвзятости функции автоматической обрезки изображений. Она выделяла людей с более светлой кожей при попытке обрезать снимки. Теперь Twitter объявил конкурс для хакеров, чтобы они искали предубеждения в алгоритме.
Twitter будет давать хакерам и исследователям баллы в зависимости от того, какой именно тип предвзятости они обнаружили, и насколько он вредит людям.
Команда победителей получит $3500, также по $1000 раздадут тем, кто покажет самые новаторские и наиболее обобщаемые находки.
Стоит отметить, что Twitter уже проводил собственное исследование алгоритма обрезки изображений. В мае компания опубликовала статью о том, насколько функция была предвзятой, после обвинений в расизме. С тех пор Twitter почти отказался от алгоритмической обрезки изображений. Эта функция используется только в десктопной версии.