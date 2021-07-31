Twitter заплатит хакерам за поиск расизма в инструменте для обрезки изображений

Twitter будет давать хакерам и исследователям баллы в зависимости от того, какой именно тип предвзятости они обнаружили, и насколько он вредит людям.

Команда победителей получит $3500, также по $1000 раздадут тем, кто покажет самые новаторские и наиболее обобщаемые находки.

Стоит отметить, что Twitter уже проводил собственное исследование алгоритма обрезки изображений. В мае компания опубликовала статью о том, насколько функция была предвзятой, после обвинений в расизме. С тех пор Twitter почти отказался от алгоритмической обрезки изображений. Эта функция используется только в десктопной версии.