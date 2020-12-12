Наука и технологии
Сегодня 19:42
Twitter запретил распространять сообщения Трампа с призывом пересмотреть результаты выборов
Соцсеть уже дала задний ход
Twitter, похоже, попытался ввести новые ограничения в отношении аккаунта Дональда Трампа. Пользователи заметили, что больше не могут лайкать, ретвитить или отвечать на некоторые твиты с пометкой «disputed» («оспаривается»).
Более того, нельзя было даже скопировать URL твитов Трампа. В Twitter изданию The Verge заявили, что платформа «непреднамеренно приняла меры по ограничению вовлечённости» в сообщения Дональда Трампа, но уже исправила ситуацию. Тем не менее, твиты, которые нарушают политику социальной сети по-прежнему будут помечены.
Ранее Twitter заявил, что будет помечать сообщения с преждевременными заявлениями о победе в выборах. Сегодня Трамп как раз написал, что некоторые голоса были фейковыми, поэтому он победил на выборах.