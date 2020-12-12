Twitter запретил распространять сообщения Трампа с призывом пересмотреть результаты выборов

Более того, нельзя было даже скопировать URL твитов Трампа. В Twitter изданию The Verge заявили, что платформа «непреднамеренно приняла меры по ограничению вовлечённости» в сообщения Дональда Трампа, но уже исправила ситуацию. Тем не менее, твиты, которые нарушают политику социальной сети по-прежнему будут помечены.

Ранее Twitter заявил, что будет помечать сообщения с преждевременными заявлениями о победе в выборах. Сегодня Трамп как раз написал, что некоторые голоса были фейковыми, поэтому он победил на выборах.