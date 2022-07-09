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Twitter запретил сотрудникам писать про сделку с Илоном Маском

А в это время Twitter попросил суд заставить Маска купить компанию
После того, как Илон Маск уведомил Twitter о том, что он хочет выйти из сделки по покупке компании за $44 млрд, сотрудникам было дано указание не комментировать сделку публично. Во внутренней записке главного юрисконсульта Twitter, полученной изданием The Verge, говорится, что сотрудники должны "воздержаться от обмена любыми комментариями о соглашении о слиянии".
Twitter запретил сотрудникам писать про сделку с Илоном Маском

Команда Маска утверждает, что Twitter "не предоставила или отказалась предоставить информацию о количестве ботов на своей платформе", а совет директоров Twitter объявил, что подает в суд на Маска, чтобы сделка состоялась в соответствии с первоначальной договоренностью.

Ниже вы можете прочитать переведенную памятку, которую Шон Эджетт, главный юрисконсульт Twitter, разослал сотрудникам в пятницу.

Команда,

Сегодня мы получили уведомление о предполагаемом расторжении сделки от Илона Маска, и совет директоров Twitter выпустил в ответ следующее заявление:

"Совет директоров Twitter стремится завершить сделку по цене и на условиях, согласованных с г-ном Маском, и планирует обратиться в суд для обеспечения выполнения соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в Канцелярском суде штата Делавэр".

Учитывая, что это текущий юридический вопрос, вам следует воздержаться от Твиттера, Слэклайна и любых комментариев по поводу соглашения о слиянии. Мы продолжим делиться информацией, когда сможем, но, пожалуйста, знайте, что мы будем очень ограничены в том, чем можем поделиться в данный момент.

Я знаю, что это неопределенное время, и мы ценим ваше терпение и постоянную приверженность важной работе, которую мы сейчас ведем

Шон Эджетт
Главный юрисконсульт Twitter
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