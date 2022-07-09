Twitter запретил сотрудникам писать про сделку с Илоном Маском

Команда,

Сегодня мы получили уведомление о предполагаемом расторжении сделки от Илона Маска, и совет директоров Twitter выпустил в ответ следующее заявление:

"Совет директоров Twitter стремится завершить сделку по цене и на условиях, согласованных с г-ном Маском, и планирует обратиться в суд для обеспечения выполнения соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в Канцелярском суде штата Делавэр".

Учитывая, что это текущий юридический вопрос, вам следует воздержаться от Твиттера, Слэклайна и любых комментариев по поводу соглашения о слиянии. Мы продолжим делиться информацией, когда сможем, но, пожалуйста, знайте, что мы будем очень ограничены в том, чем можем поделиться в данный момент.

Я знаю, что это неопределенное время, и мы ценим ваше терпение и постоянную приверженность важной работе, которую мы сейчас ведем