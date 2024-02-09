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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 23:49
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«Ты должен был бороться со злом»: полулегальный сервис Plex ввел прокат фильмов

Наряду с "альтернативным" контентом
Plex, медиасервер, известный своей способностью организовывать и транслировать так называемые «персональные медиаколлекции», расширяет свою территорию, предлагая… прокат фильмов. Этот шаг знаменует собой значительный сдвиг для платформы, которая традиционно считалась пристанищем для пользователей, ищущих «альтернативу» основным стриминговым сервисам.

Теперь Plex предлагает прокат более 1000 фильмов, включая такие новинки, как «Барби» и «Миссия: Невыполнимая». Цены варьируются от $ 3,99 до $ 5,99, а срок начала просмотра составляет 30 дней, а окончания — 48 часов. Прокат доступен на всех устройствах, включая телевизоры Apple TV. Примечательно, что Plex не предлагает покупку фильмов из-за сложностей с долгосрочным хранением контента и возможных юридических проблем.

Этот шаг согласуется с недавними усилиями Plex стать более популярным «агрегатором» потокового контента. Ранее они добавили бесплатное потоковое вещание с поддержкой рекламы и интеграцию с антенным телевидением.

Хотя у основных пользователей Plex, скорее всего, есть «альтернативные» способы доступа к фильмам, прокат предлагает удобный вариант для определенных случаев, не отказываясь от основных принципов платформы.

Кроме того, поддержка Plex с помощью аренды помогает обеспечить ее постоянное развитие и обновление.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#стриминг
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#фильм
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#прокат