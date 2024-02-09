«Ты должен был бороться со злом»: полулегальный сервис Plex ввел прокат фильмов

Теперь Plex предлагает прокат более 1000 фильмов, включая такие новинки, как «Барби» и «Миссия: Невыполнимая». Цены варьируются от $ 3,99 до $ 5,99, а срок начала просмотра составляет 30 дней, а окончания — 48 часов. Прокат доступен на всех устройствах, включая телевизоры Apple TV. Примечательно, что Plex не предлагает покупку фильмов из-за сложностей с долгосрочным хранением контента и возможных юридических проблем.

Этот шаг согласуется с недавними усилиями Plex стать более популярным «агрегатором» потокового контента. Ранее они добавили бесплатное потоковое вещание с поддержкой рекламы и интеграцию с антенным телевидением.

Хотя у основных пользователей Plex, скорее всего, есть «альтернативные» способы доступа к фильмам, прокат предлагает удобный вариант для определенных случаев, не отказываясь от основных принципов платформы.

Кроме того, поддержка Plex с помощью аренды помогает обеспечить ее постоянное развитие и обновление.