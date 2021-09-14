Тяжёлое пробуждение назвали симптомом серьёзной болезни

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Тяжёлое пробуждение назвали симптомом серьёзной болезниСтоит обратить на это внимание
Специалисты рассказали журналистам, что тяжёлое пробуждение может быть признаком неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
При этом состоянии жир накапливается в печени. Болезнь, как следует из названия, не вызывается употреблением алкоголя. Один из факторов риска развития НАЖБП — ожирение. Что важно, сначала болезнь часто протекает бессимптомно, а её поздние стадии могут быть опасны для жизни.
По словам специалистов, стоит посетить врача, если вы заметили, что вам теперь нужно отдыхать или спать больше обычного. Тяжёлое пробуждение может свидетельствовать о серьёзном состоянии.
Ещё одним признаком болезни может быть боль в животе, которая принимает форму дискомфорта в правой верхней части. Врач же при обращении к нему сможет определить НАЖБП с высокой точностью.