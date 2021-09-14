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Тяжёлое пробуждение назвали симптомом серьёзной болезни

Стоит обратить на это внимание
Специалисты рассказали журналистам, что тяжёлое пробуждение может быть признаком неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Тяжёлое пробуждение назвали симптомом серьёзной болезни

При этом состоянии жир накапливается в печени. Болезнь, как следует из названия, не вызывается употреблением алкоголя. Один из факторов риска развития НАЖБП — ожирение. Что важно, сначала болезнь часто протекает бессимптомно, а её поздние стадии могут быть опасны для жизни.

По словам специалистов, стоит посетить врача, если вы заметили, что вам теперь нужно отдыхать или спать больше обычного. Тяжёлое пробуждение может свидетельствовать о серьёзном состоянии.

Ещё одним признаком болезни может быть боль в животе, которая принимает форму дискомфорта в правой верхней части. Врач же при обращении к нему сможет определить НАЖБП с высокой точностью.