Тёмные волосы у мужчин связали с низкой продолжительностью жизни

Корреляцию нашли не только с продолжительностью жизнью, но и со временем начала полового созревания. У учёных уже давно есть идея, что последний фактор значительно влияет на дальнейшую жизнь и здоровье человека. Например, предыдущие исследования показывали, что раннее созревание повышает риск развития рака и диабета второго типа.

В новом исследовании учёные обнаружили, что некоторые генные варианты, которые влияют на начало полового созревания, оказались связаны с генами, ассоциированными с пигментацией кожи и волос. Так у мужчин с рыжими, тёмно-каштановыми и чёрными волос половое созревание наступает раньше, чем у блондинов и светлых шатенов.

Затем исследователи выяснили, что ранее половое созревание коррелирует с риском развития болезней сердечно-сосудистой системы и диабетом второго типа. В итоге учёные подсчитали, что каждый год отсрочки наступления полового созревания может дать дополнительные девять месяцев жизни.