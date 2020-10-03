Тёзку главного злодея из Mario арестовали за взлом Nintendo Switch

Членов Team Xecuter арестовали за мошеннические действия. С помощью инструментов группировки можно запускать пиратские игры на Nintendo 3DS, Switch и NES Classic.

Nintendo была уже давно осведомлена о Team Xecuter. В мае компания подала два иска против организации. Nintendo хотела добиться того, чтобы продукты Team Xecuter прекратили распространять.

Правоохранители пошли дальше и обвинили хакеров в том, что они незаконно извлекали прибыль путём пиратства. И Боузеру, и его сообщнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.