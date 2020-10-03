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Тёзку главного злодея из Mario арестовали за взлом Nintendo Switch
Ему грозит до 20 лет тюрьмы
В Доминиканской Республике арестовали двух членов группировки Team Xecuter, которые продавали инструменты для взлома консолей Nintendo Switch. Один из задержанных — тёзка главного злодея из Mario Боузера. Его зовут Гэри Боузер.
Членов Team Xecuter арестовали за мошеннические действия. С помощью инструментов группировки можно запускать пиратские игры на Nintendo 3DS, Switch и NES Classic.
Nintendo была уже давно осведомлена о Team Xecuter. В мае компания подала два иска против организации. Nintendo хотела добиться того, чтобы продукты Team Xecuter прекратили распространять.
Правоохранители пошли дальше и обвинили хакеров в том, что они незаконно извлекали прибыль путём пиратства. И Боузеру, и его сообщнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.