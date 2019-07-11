Тысячи пользователей Facebook собрались штурмовать американскую базу в поисках НЛО

Встречу под названием «Штурмуем “Зону 51”. Они не смогут остановить нас всех» создали администраторы одного сообщества с мемами. Согласно странице встречи, 20 сентября 2019 года её участники должны будут отправиться на штурм «Зоны 51». В сообществе состоит уже 299 тысяч человек.

База стала объектом интереса в немалой степени потому, что правительство США довольно долго не признавало её существование. Только в 2013 году ЦРУ всё-таки подтвердило слухи. Как оказалось, на «Зоне 51» разрабатывают и тестируют летательные аппараты нового типа. Впрочем люди не перестали верить, что на базе исследуют НЛО.

План у участников встречи простой — собраться рядом с «Зоной 51» и побежать к ней толпой. Несмотря на то, что это ироничные призывы, пользователи Facebook уже почти уверены, что кто-нибудь всё-таки поедет 20 сентября штурмовать базу. Если это произойдёт, то, скорее всего, нарушителей просто выведут с территории и оштрафуют.