Тысячи российских камер наблюдения оказались открыты для всех желающих

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Avast, тысячи камер на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов в России имеют уязвимости. IP-адреса этих камер открыты. К системе большинства устройств можно получить доступ без логина и пароля. Также есть камеры, к которым пароль установлен по умолчанию.

Стоит отметить, что Россия находится на третьем месте в мире по числу установленных камер видеонаблюдения. Через камеры с уязвимостями преступники могут зайти в корпоративную сеть компании, создать сеть ботов или использовать их как вычислительный ресурс. Если же такая камера установлена у кого-то дома, то этот кто-то может лишиться частной жизни.