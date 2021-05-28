Тысячи женщин подали в суд на Google из-за недостаточной оплаты труда

Истцы являются представителями самых разных профессий, включая инженеров, менеджеров, продавцов и даже учителей. Женщины требуют возмещения ущерба на сумму более $600 млн. Они утверждают, что Google нарушила закон о равной оплате труда Калифорнии. По словам женщин, компания платила им меньше, чем мужчинам. Утверждается, что сотрудницы Google зарабатывают почти на $16 800 меньше, чем сотрудники на аналогичных должностях.

В иске также говорится, что Google при определении зарплат отталкивалась от зарплат соискателей на предыдущих местах работы.

Google заявила, что отрицает основные обвинения.