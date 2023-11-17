Тюремная телефонная компания скрыла утечку данных 600 тыс пользователей

Утечка данных, оставленных в незашифрованном виде в тестовой среде Amazon Web Services без надлежащей защиты, была доступна злоумышленникам в течение примерно двух дней. Несмотря на то, что компания Global TelLink была проинформирована об утечке в августе 2020 года, она оповестила часть пользователей только в мае 2021 года. FTC обязала компанию пересмотреть свои методы обеспечения безопасности, внедрить меры по управлению изменениями, а также предоставить пострадавшим пользователям бесплатный кредитный мониторинг и защиту персональных данных.

Вопиющая халатность подчеркивает настоятельную необходимость усиления мер кибербезопасности и вызывает опасения по поводу уязвимости пользовательских данных в критически важных отраслях.