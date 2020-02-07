У абонентов МТС пропали мобильная связь и интернет

На сайте Downdetector отмечено уже 7083 отчёта о сбоях на 12:59 по московскому времени. 76% из них связаны с проблемами с мобильной связью, 11% — с интернетом, а еще 11% сообщают о сбоях всех сервисов. Проблемы касаются абонентов из Москвы, Тулы, Твери, Иваново, Калуги, Обнинска, Санкт-Петербурга и Вельска.

Причины проблемы пока неизвестны. «Ведомостям» в МТС рассказали, что у компании произошёл краткосрочный 20-секундный сбой сети. «Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — прокомментировали представители оператора.