У Adidas отобрали три полоски

Суд постановил, что три полосы в любом направлении не являются достаточно узнаваемыми среди покупателей, чтобы Adidas могла претендовать на исключительное право на данный символ. Кроме того, только 28 стран Европейского союза признают изображение в качестве товарного знака немецкой компании. Поэтому, с точки зрения закона, три полоски можно рассматривать только как декоративный элемент.

Ранее Adidas уже просила юридической защиты для данного символа, но суды отклоняли ходатайства компании. В прошлом году, однако, немецкий производитель выиграл суд против бельгийского конкурента Patrick, который хотел зарегистрировать в качестве товарного знака две полосы. Впрочем, сейчас Adidas сам провалил подобную попытку.