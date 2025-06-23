У Airbus не так всё плохо с космосом, как пишут в СМИ

По словам главы космического направления Airbus Алена Форэ, теперь подразделение «вернулось на правильный путь». Один из сложнейших проектов — спутник OneSat — также идёт по плану.

В рамках реформ было сокращено более 2000 рабочих мест, в основном в административной части. Инженерные позиции при этом не пострадали.

Параллельно Airbus ведёт переговоры с компаниями Leonardo и Thales Alenia Space о возможном объединении космических подразделений. Ожидается, что решение будет принято во второй половине 2025 года. Даже при положительном исходе, процесс согласования может занять около двух лет.