У «айтишников» сейчас не самые лучшие времена: прогнозы IT-индустрии

Генеральный директор Джули Свит объяснила нерешительность в заключении небольших сделок «неопределенными экономическими перспективами». Accenture прогнозирует выручку в текущем квартале в диапазоне от 15,75 млрд до 16,35 млрд долларов, что немного ниже прогнозируемых аналитиками 16,35 млрд долларов. Компания объяснила слабость сокращением расходов в секторах технологий, медиа и коммуникаций, которые сократились из-за замедления роста.

Будущее IT-компаний может столкнуться и с дальнейшими проблемами, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул на потенциальное повышение процентных ставок, сообщает Reuters.