У Alibaba появились собственные умные очки с ИИ за $660

Опубликовано 24 октября 2025, 15:081 мин.
У Alibaba появились собственные умные очки с ИИ за $660Представила умные очки Quark AI за $660
Alibaba анонсировала старт предзаказов умных очков Quark AI и запуск нового чат-бота AI Chat Assistant. Цена очков стартует с 4 699 юаней ($660), есть скидка для первых клиентов. Продажи начнутся в декабре.
© Alibaba
Устройство поддерживает бесконтактные звонки, музыку и перевод в реальном времени, а также работает с собственным ИИ-помощником Quark и большой языковой моделью Qwen.
Очки станут ответом Alibaba на решения Meta* и конкуренцию с Xiaomi, которая также выпустила свои ИИ-очки в этом году.
В тот же день Alibaba представила AI Chat Assistant — новый режим чат-бота в приложении Quark. Он позволяет вести разговоры текстом или голосом, выполнять поиск и т.д. Среди функций — редактирование фото, решение задач по изображениям и генерация текста.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена