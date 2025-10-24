У Alibaba появились собственные умные очки с ИИ за $660

Устройство поддерживает бесконтактные звонки, музыку и перевод в реальном времени, а также работает с собственным ИИ-помощником Quark и большой языковой моделью Qwen.

Очки станут ответом Alibaba на решения Meta* и конкуренцию с Xiaomi, которая также выпустила свои ИИ-очки в этом году.

В тот же день Alibaba представила AI Chat Assistant — новый режим чат-бота в приложении Quark. Он позволяет вести разговоры текстом или голосом, выполнять поиск и т.д. Среди функций — редактирование фото, решение задач по изображениям и генерация текста.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена