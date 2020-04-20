У AliExpress и Tmall подешевеет доставка товаров в России

Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на представителя компании. Логистический оператор «Цайняо», о котором идёт речь, отвечает за развитие IT-инфраструктуры для управления поставками и дистрибуцией Alibaba Group.

Сообщается, что до сих пор российские продавцы на площадках AliExpress и Tmall самостоятельно договаривались о доставке товаров со службами. Платили за неё они тоже сами. Теперь же схема будет устроена иначе.

Партнёры «Цайняо» будут забирать товары у продавцов по всей России и будут либо доставлять заказы покупателю напрямую, либо увозить их на централизованный склад в Подмосковье, откуда они будут развозиться дальше. В качестве партнёров выступят DPD, PickPoint, KCЭ и «Почта России».

Благодаря такой схеме даже маленькие продавцы на AliExpress и Tmall смогут сократить время доставки. Логистические издержки у бизнеса могут снизиться до 50%. А снижение этих затрат позволит продавцам уменьшить цену доставки и для покупателей.