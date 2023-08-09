У Amazon больше половины всех серверных Arm-процессоров в мире

У Amazon больше половины всех серверных Arm-процессоров в миреБессменный лидер
Компания Amazon занимает лидирующее положение в сфере серверных Arm-процессоров: на ее долю приходится более 50% всех серверных процессоров на базе Arm в мире, говорится в недавнем отчете Bernstein Research.
Эти чипы преимущественно используются в центрах обработки данных Amazon Web Services (AWS). Семейство чипов Graviton, разработанное подразделением Annapurna Labs компании Amazon, используется в инфраструктуре AWS, обеспечивая оптимизированную производительность и энергоэффективность.
Вторым по успешности поставщиком серверных процессоров Arm после Amazon считается компания Ampere, а также Nvidia, Huawei и Phytium.
В отчете также рассматривается присутствие Arm в ПК: по оценкам, в 4 квартале 2022 года процессоры Arm использовались в 12% поставляемых ПК, в основном в компьютерах Mac.