У Amazon больше половины всех серверных Arm-процессоров в мире

Эти чипы преимущественно используются в центрах обработки данных Amazon Web Services (AWS). Семейство чипов Graviton, разработанное подразделением Annapurna Labs компании Amazon, используется в инфраструктуре AWS, обеспечивая оптимизированную производительность и энергоэффективность.

Вторым по успешности поставщиком серверных процессоров Arm после Amazon считается компания Ampere, а также Nvidia, Huawei и Phytium.

В отчете также рассматривается присутствие Arm в ПК: по оценкам, в 4 квартале 2022 года процессоры Arm использовались в 12% поставляемых ПК, в основном в компьютерах Mac.