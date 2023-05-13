У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработке

Согласно внутренним документам, полученным Insider, Burnham добавит к Astro «интеллект» и разговорный интерфейс, что позволит ему понимать и адекватно реагировать на различные ситуации в доме.

Технология позволит роботу запоминать и осмысливать увиденное, вести диалог в форме вопросов и ответов о своих наблюдениях и предпринимать действия на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Примеры, приведенные в документах, включают в себя определение Astro потенциальных опасностей, таких как оставленная горящей плита или неработающий кран, предупреждение владельца дома, проверка упавшего человека и, при необходимости, обращение в службу спасения, поиск потерянных вещей и мониторинг домашней деятельности.

Пока что Burnham все еще находится на ранних стадиях разработки и ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет интегрировать в коммерческий продукт.