У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработке

У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработкеДолжен получится идеальный помощник по дому
Сообщается, что компания Amazon работает над новым секретным проектом по созданию робота с искусственным интеллектом под названием Burnham, который призван расширить возможности ее домашнего робота Astro.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Согласно внутренним документам, полученным Insider, Burnham добавит к Astro «интеллект» и разговорный интерфейс, что позволит ему понимать и адекватно реагировать на различные ситуации в доме.
Технология позволит роботу запоминать и осмысливать увиденное, вести диалог в форме вопросов и ответов о своих наблюдениях и предпринимать действия на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).
Примеры, приведенные в документах, включают в себя определение Astro потенциальных опасностей, таких как оставленная горящей плита или неработающий кран, предупреждение владельца дома, проверка упавшего человека и, при необходимости, обращение в службу спасения, поиск потерянных вещей и мониторинг домашней деятельности.
Пока что Burnham все еще находится на ранних стадиях разработки и ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет интегрировать в коммерческий продукт.