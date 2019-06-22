У американцев появился новый «Тор» для уничтожения целого роя беспилотников

THOR использует короткие вспышки мощного микроволнового излучения, чтобы выводить из строя системы беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что оружие создали всего за 18 месяцев и потратили на него около $15 миллионов. Оно работает от генератора и имеет специальный контейнер для транспортировки, чтобы его можно было легко перевезти в любое место.

THOR имеет больший радиус действия, чем сети или ракеты. А значит он более эффективен против большого скопления вражеских дронов. Первые тесты системы уже прошли этой весной.