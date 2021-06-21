У американцев упали зарплаты из-за искусственного интеллекта

По данным Национального бюро экономических исследований США, с 1980 года размер заработной платы в США упал на 50-70%. Причиной тому называют методы искусственного интеллекта, которые позволили автоматизировать труд рабочих в разных сферах.

Специалисты считают, что данная проблема лишь набирает обороты. Из отчёта Всемирного экономического форума следует что, к 2025 году автоматизация приведёт к сокращению около 85 млн рабочих мест. В Wells Fargo считают, что в следующие 10 лет исчезнут 200 тысяч рабочих мест в банковской индустрии.

По мнению специалистов, нужно разработать меры по контролю и управлению искусственным интеллектом.