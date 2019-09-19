У американки обнаружили голубую кровь

25-летняя жительница Нью-Йорка выпила почти полную бутылку препарата с содержанием бензокаина, чтобы унять зубную боль. Затем она отправилась спать. Когда девушка проснулась на следующий день, она почувствовала себя плохо, поэтому обратилась в отделение неотложной помощи.

Оказалось, что у девушки развилась метгемоглобинемия — состояние, при котором гемоглобин меняет свою форму и больше не может переносить кислород к тканям.

Кожа и ногти пострадавшей тоже приобрели голубоватый оттенок, из-за того, что телу не хватало кислорода. Врачи вылечили девушку, однако если бы она вовремя не обратилась в больницу, всё могло закончиться не так благополучно.