У американских летающих танкеров нашли массовую неисправность

О проблеме рассказали Военно-воздушные силы (ВВС) США. Сообщается, что неисправность затрагивает все 16 KC-46 Pegasus. Дефект отнесли к первой категории, то есть к критическим недостаткам, которые влияют на безопасность, разработку и график поставок самолёта.

Интересно, что впервые проблему обнаружили в июле 2019 года во время испытаний системы дозаправки в воздухе. Правда, тогда никто не говорил о серьёзности дефекта.

Сейчас специалисты ищут причину утечки, чтобы устранить её. Отмечается, что на семи из 16 самолётов уже установили дополнительные системы защиты. Что любопытно, заводы, где собирают KC-46 Pegasus, сейчас закрыты из-за чрезвычайного положения.