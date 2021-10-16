У американских сержантов-инструкторов обнаружили массовые психологические проблемы

Как пишет «Военное обозрение», у дрилл-сержантов есть много причин для профессионального выгорания. Это стало ясно благодаря опросу 856 сержантов-инструкторов в армейских центрах базовой подготовки.

К факторам стресса отнесли нехватку времени для физических упражнений, недосыпание, иногда бессонницу и слишком большое количество рабочих часов в неделю. В итоге у многих дрилл-сержантов развиваются из-за этого проблемы с психологическим состоянием.

Кроме того, стресс им может наносить и то, что сами инструкторы громко кричат на других солдат. Исследователи отметили, что дрилл-сержантам в последнее время им всё сложнее социализироваться и быть толерантными.