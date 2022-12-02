У Apple будет новая операционная система xrOS. Какое устройство выйдет с ней

У Apple будет новая операционная система xrOS. Какое устройство выйдет с нейИ уже скоро, судя по всему
Аналитики ожидают, что Apple выпустит свою первую гарнитуру смешанной реальности в 2023 году. Сообщается, что компания уже придумала название для операционной системы под неё.
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Это «xrOS» вместо «realityOS» или «rOS». Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн считает, что выбор названия является признаком того, что запуск близок. Компания уже подала заявку на регистрацию такого товарного знака.
«XR» — сокращение от «eXtended Reality». Данный термин применяется к гарнитурам, поддерживающим как VR (виртуальную реальность), так и AR (дополненную реальность). Виртуальная реальность создает полностью компьютерную среду, а дополненная реальность накладывает данные и изображения на реальный мир.
Гурмэн также сообщил, что у гарнитуры Apple будет собственный магазин приложений и версии основных приложений, таких как «Сообщения» и «Карты». Ожидается и VR-версия FaceTime.