У Apple будет новая операционная система xrOS. Какое устройство выйдет с ней

Это «xrOS» вместо «realityOS» или «rOS». Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн считает, что выбор названия является признаком того, что запуск близок. Компания уже подала заявку на регистрацию такого товарного знака.

«XR» — сокращение от «eXtended Reality». Данный термин применяется к гарнитурам, поддерживающим как VR (виртуальную реальность), так и AR (дополненную реальность). Виртуальная реальность создает полностью компьютерную среду, а дополненная реальность накладывает данные и изображения на реальный мир.

Гурмэн также сообщил, что у гарнитуры Apple будет собственный магазин приложений и версии основных приложений, таких как «Сообщения» и «Карты». Ожидается и VR-версия FaceTime.