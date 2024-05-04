У Apple появились видео-консультанты

Опубликовано 04 мая 2024, 03:00
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У Apple появились видео-консультантыДля упрощения процесса покупок в Store
Apple расширяет возможности онлайн-покупок для жителей США. В Apple Store появилась функция «Видеоконсультация со специалистом» — живой видеочат, который соединяет покупателей с экспертами по продукции Apple.
Эта новая функция позволяет пользователям получать индивидуальные рекомендации при просмотре iPhone, изучать новые функции и узнавать о возможностях trade-in, финансовых планах и предложениях операторов. Видеочат является односторонним, то есть клиент видит специалиста, но не наоборот.
Для большей доступности тем, кто предпочитает текст, доступна расшифровка разговора. Если видеосессия недоступна или вы предпочитаете другой способ, вы все равно можете связаться со специалистом по телефону или в чате, который работает круглосуточно и без выходных.
В настоящее время эта функция доступна только в США.