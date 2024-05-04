У Apple появились видео-консультанты

Эта новая функция позволяет пользователям получать индивидуальные рекомендации при просмотре iPhone, изучать новые функции и узнавать о возможностях trade-in, финансовых планах и предложениях операторов. Видеочат является односторонним, то есть клиент видит специалиста, но не наоборот.

Для большей доступности тем, кто предпочитает текст, доступна расшифровка разговора. Если видеосессия недоступна или вы предпочитаете другой способ, вы все равно можете связаться со специалистом по телефону или в чате, который работает круглосуточно и без выходных.

В настоящее время эта функция доступна только в США.