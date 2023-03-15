У Apple проблемы: компания сократила расходы через откладывание премий

Этот шаг распространяется на инженеров и других “неруководящих” сотрудников, а также на менеджеров среднего звена. Что интересно, старшие сотрудники уровня директора и выше продолжат получат премии в прежнем формате.

По словам собеседников Bloomberg, компания также ограничит набор на большее число рабочих мест и оставит некоторые позиции незанятыми после ухода сотрудников.

Да, производитель iPhone избежал массовых увольнений, которые сейчас происходят в большинстве технологических компаний, но пришлось заплатить другую “цену”.

Представитель компании отказался от комментариев для Bloomberg.