Этот переход иллюстрирует, насколько серьёзно Meta* настроена конкурировать с такими компаниями, как Google, Microsoft и OpenAI, в разработке передовых ИИ-технологий. Марк Цукерберг даже создал команду «суперинтеллекта».

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что Meta* пытается переманить лучших инженеров, предлагая бонусы до 100 миллионов долларов. Однако некоторые специалисты, ушедшие из OpenAI в Meta*, опровергли слухи о таких огромных бонусах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена