Опубликовано 10 июля 2025, 19:041 мин.
У Apple «украли» ведущего специалиста по ИИ — Meta* опять за своёКомпания предлагает сотни миллионов долларов
В мире искусственного интеллекта разгорается настоящая борьба за лучших специалистов. Недавно стало известно, что Руомин Панг, ведущий инженер по ИИ из Apple, перешёл работать в Meta*. Как сообщает Bloomberg, Meta* предложила ему пакет вознаграждений на сумму более 200 миллионов долларов — в течение нескольких лет и зависит от выполнения целей и лояльности.
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Этот переход иллюстрирует, насколько серьёзно Meta* настроена конкурировать с такими компаниями, как Google, Microsoft и OpenAI, в разработке передовых ИИ-технологий. Марк Цукерберг даже создал команду «суперинтеллекта».
Ранее глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что Meta* пытается переманить лучших инженеров, предлагая бонусы до 100 миллионов долларов. Однако некоторые специалисты, ушедшие из OpenAI в Meta*, опровергли слухи о таких огромных бонусах.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена