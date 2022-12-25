У Apple впервые за 3,5 года снизятся доходы

Аналитики считают, что выручка Apple в четвёртом квартале не превысит $123,9 млрд. Чистая прибыль упадёт более чем на 8%. В Financial Times отметили, что это прервёт продолжающуюся 14 кварталов подряд полосу роста доходов Apple.

Американский технологический гигант уже более месяца сталкивается с хаосом на мегафабрике своего основного сборщика айфонов в Чжэнчжоу. Foxconn перенесла часть своего производства на другие заводы в стране, но всё равно вырисовывается более долгосрочный риск: потенциальная нехватка рабочей силы на предприятиях.