У Apple впервые за 3,5 года снизятся доходы

У Apple впервые за 3,5 года снизятся доходыВо многом виновата эпидемия в Китае
Аналитики предупредили, что бизнесу Apple угрожает вспышка коронавируса в Китае. Эксперты по цепочке поставок предупреждают о растущем риске многомесячного сбоя производства iPhone. Доходы компании упадут впервые за 3,5 года.
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Аналитики считают, что выручка Apple в четвёртом квартале не превысит $123,9 млрд. Чистая прибыль упадёт более чем на 8%. В Financial Times отметили, что это прервёт продолжающуюся 14 кварталов подряд полосу роста доходов Apple.
Американский технологический гигант уже более месяца сталкивается с хаосом на мегафабрике своего основного сборщика айфонов в Чжэнчжоу. Foxconn перенесла часть своего производства на другие заводы в стране, но всё равно вырисовывается более долгосрочный риск: потенциальная нехватка рабочей силы на предприятиях.