У авиакомпаний во всём мире начался дефицит запчастей для самолётов

О проблемах в логистических цепочках запчастей сообщили немецкая Lufthansa, катарская Qatar Airways, американо-французская CFM International и американские производители двигателей Rolls-Royce и Pratt & Whitney.

На фоне санкций Lufthansa столкнулась с нехваткой запчастей, в частности, панелей для салона, а Qatar Airways держит свой аэробус Airbus A380 в резерве, в постоянном режиме ожидания, на случай отказа других самолётов.

Производители запчастей, в свою очередь, вынуждены наращивать производство, чтобы обеспечить своевременную доставку.

CFM International заявила об отставании от графика обновления двигателей, так как просто не может получить их вовремя от поставщиков. Проблемы с задержками материалов и у Rolls-Royce и Pratt & Whitney. Конкуренты ищут решение внезапно возникших проблем, а Pratt & Whitney намерена увеличить поставки двигателей.

Санкции повлияли на ситуацию из-за прекращения закупки многими мировыми компаниями титана и алюминия из России. И как может разрешиться текущий кризис, неизвестно.