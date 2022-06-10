У берегов Британии обнаружены останки королевского корабля 340-летней давности

После того, как 6 мая 1682 года военный корабль "Глостер" сел на мель на песчаной отмели, он лежал полузатопленным на морском дне, и его точное местонахождение было неизвестно, пока братья Джулиан и Линкольн Барнуэлл со своим другом Джеймсом Литтлом не обнаружили его после четырехлетних поисков.

Благодаря возрасту и престижу корабля, состоянию затонувшего судна, уже спасенным находкам и политическому контексту происшествия, эксперт по морской истории профессор Клэр Джовитт из Университета Восточной Англии назвала это открытие самым важным морским открытием со времен "Мэри Роуз".

“Глостер", как говорят эксперты, представляет собой важный момент в политической истории Великобритании: крушение королевского корабля, повлекшее за собой близкую гибель католического наследника протестантского престола в период сильной политической и религиозной напряженности.