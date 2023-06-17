У бесплодных мужчин теперь можно найти неповрежденные сперматозоиды

Тест направлен на выявление функциональных сперматозоидов у бесплодных мужчин, особенно у тех, кто страдает состоянием, характеризующимся отсутствием сперматозоидов в эякуляте из-за их плохого развития.

В исследовании использовалась масс-спектрометрия для идентификации двух белков, AKAP4 и ASPX, обнаруженных в интактной сперме мужчин. Команда использовала проточную цитометрию с визуализацией для определения местонахождения этих белков в головке и хвосте сперматозоидов, соответственно.

Этот неинвазивный метод может помочь определить, есть ли у мужчин жизнеспособные сперматозоиды, способные оплодотворить яйцеклетку. Кроме того, исследование может проложить путь к разработке мужских противозачаточных препаратов в будущем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.